Truy tố 10 bị can trong đường dây gỗ lậu khủng ở Gia Lai

Các bị can này đều bị truy tố về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng , gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Sida, 37 tuổi), Nguyễn Hữu Thuộc (39 tuổi), Đào Đình Kha (41 tuổi), Đinh Lê Lai (36 tuổi), Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, cùng ngụ TP.Pleiku); Lê Trung Nguyên (35 tuổi), Lê Minh Đức (34 tuổi), Hoàng Minh Hiếu (40 tuổi), Nguyễn Mạnh Tuấn (39 tuổi, cùng ngụ Gia Lai) và Dương Thiếu Hạ (32 tuổi, ngụ Bình Định).

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 10.2016, Hùng, Thuộc, Kha, Lai thuê các tài xế ô tô, phụ xe: Nguyên, Đức, Hiếu, Hạ, Đức, Trần Thanh Thuận (35 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển xe lên khu vực giáp ranh biên giới VN - Campuchia thuộc địa bàn xã Ia Tơi và xã Ia Đal, H.Ia H’Drai (Kon Tum) để chở gỗ.

Số gỗ này do các đối tượng đã thu mua từ trước của người dân khai thác trái phép . Rạng sáng 6.10, đoàn xe chở gỗ nói trên đi đến làng Kom Ngó, xã Ia Chía, H.Ia Grai (Gia Lai) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ, gồm 5 xe đang vận chuyển tổng cộng gần 111,3 m3 gỗ các loại, từ nhóm 1 đến nhóm 5.

Khoảng 1 giờ sau, Hùng đi ô tô bán tải đến hiện trường và cùng Thuộc đến gặp lực lượng chức năng để xin cho các xe đi qua nhưng không được giải quyết. Thấy vậy, Hùng đã chỉ đạo các tài xế chở gỗ dùng xà beng, búa đục phá số khung, số máy, tháo biển số của các ô tô, rồi nổ máy quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã ngăn chặn bắt giữ các phương tiện cùng gỗ tang vật.

Liên quan đến vụ án, Trần Thanh Thuận đã bị Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã. Đối với các đồn biên phòng 703, 711, 715, 719 thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, có dấu hiệu liên quan khi để xe gỗ "lọt lưới" qua khu vực kiểm soát, Công an Gia Lai đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ đội biên phòng để điều tra, xác minh theo quy định. Bên cạnh đó, ông Rơ Mah Hơnh, nguyên Trưởng công an xã Ia Chía (H.Ia Grai), cũng bị xem xét kỷ luật vì đã nhận tiền của Thuộc để “làm lơ” cho xe gỗ lậu đi qua.