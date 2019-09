Công ty Alibaba livestream trấn an, 'tố' ngược công an bắt khách hàng 'ký khống đơn kiện'

Một nữ khách hàng cũng cho biết chị rất hoang mang trước thông tin Bộ Công an kêu gọi khách hàng của Công ty Alibaba cung cấp thông tin , và yêu cầu đại diện Alibaba giải thích rõ ràng.

Công ty Alibaba tổ chức livestream trấn an khách hàng

Nhiều khách hàng có mặt trực tiếp tại trụ sở công ty này lo lắng sau khi ông Luyện bị bắt thì tiền họ đóng mua đất có lấy được không? Hướng giải quyết của công ty Alibaba như thế nào?

Bà Như cho biết tất cả hồ sơ , giấy tờ đã bị công an thu giữ. Bà Như cũng liên tục trấn an khách hàng: "Công ty đang tìm cách giải quyết. Người nào có đất xin gửi lại công ty để bán..."

Bà Như liên tục trấn an khách hàng Ảnh: Công Nguyên

Đáng chú ý, bà Như còn đưa ra thông tin "có nhiều khách hàng được công an kêu lên ký khống vào tờ giấy trắng không có nội dung", đồng thời đề nghị: “Anh chị nào ký vào đơn tố cáo của cơ quan công an thì ký xác nhận vào giúp chúng tôi, còn chưa ký thì cũng xác nhận để chúng tôi gửi đến Bộ Công an, giúp đẩy nhanh quá trình xác minh”.