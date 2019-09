Khởi tố, bắt hai lãnh đạo chủ chốt Công ty Alibaba

Ngày 18.9, Phòng 15 - Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện , 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc công ty này).

Luyện và Lĩnh bị khởi tố về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo điều 174, bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Bộ Công an và Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Alibaba (ở số 120 - 122 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) và trụ sở tại số 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh.

Anh em chủ tịch công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị bắt Huy động hàng trăm cảnh sát

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 14 giờ ngày 18.9, trên đường Kha Vạn Cân gần trụ sở Công ty Alibaba, có rất đông cảnh sát cơ động, Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Hiệp Bình Chánh dàn hàng ngang, phong tỏa cấm xe, người qua lại khu vực này. Tại cổng Công ty Alibaba phía đường Phạm Văn Đồng cũng có cảnh sát cơ động canh phòng nghiêm ngặt. Rất đông nhân viên Công ty Alibaba cũng bị công an giữ lại bên trong trụ sở công ty này. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Đến 20 giờ cùng ngày, công an vẫn phong tỏa khu vực trụ sở Công ty Alibaba. Có 10 chiếc xe chở cảnh sát cơ động, nhiều ô tô biển số xanh đậu trước cổng công ty. Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Hiệp Bình Chánh cũng được điều động hỗ trợ bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Theo cán bộ công an tham gia bảo vệ hiện trường, việc huy động hàng trăm chiến sĩ tham gia vụ việc nhằm bảo đảm an ninh trật tự khu vực xung quanh, cũng như tại Công ty Alibaba trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, công an cũng đưa ra tình huống trên 1.000 nhân viên Công ty Alibaba có thể gây mất trật tự khi công an khám xét.

Chiều cùng ngày, lực lượng Công an TP.HCM, Công an Q.Bình Thạnh cũng đã phong tỏa trụ sở Công ty Alibaba (số 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh) để thực hiện lệnh khám xét.

Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện là ai, vì sao lại bị bắt?

Vẽ nhiều dự án “ma” lừa lấy tiền khách hàng

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, Nguyễn Thái Luyện cùng với em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh và những người liên quan đã lập ra Công ty Alibaba và nhiều công ty thành viên khác rồi tự vẽ ra các dự án không có thật tại một số tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Các dự án "ma" mà anh em Luyện, Lĩnh vẽ ra chưa có thủ tục pháp lý, chưa được sự phê duyệt, cấp phép làm dự án từ cơ quan có thẩm quyền nhưng Công ty Alibaba đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hiện Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Luyện, Lĩnh, mở rộng điều tra những người liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Nhân viên Công ty Alibaba tại trụ sở công ty ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức lúc công an khám xét CTV

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, từ năm 2017 đến nay Công ty Alibaba rao bán nhiều dự án “ma” để huy động tiền từ khách hàng. Tại TP.HCM, Công ty Alibaba rao bán dự án khu đô thị Tây Bắc Củ Chi (H.Củ Chi) cho 493 khách hàng (mỗi khách đặt giữ chỗ 50 triệu đồng).

Thế nhưng đây là dự án thuộc Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc (thuộc UBND TP.HCM). Khi bị phanh phui lừa đảo, Công ty Alibaba đã phải trả lại tiền cho khách hàng. Còn theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, tính từ năm 2016 đến tháng 7.2019, Công ty Alibaba đã quảng cáo trên website diaocalibaba.vn thành lập 29 dự án khu dân cư trên địa bàn các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhơn Trạch.

Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, những dự án mà Công ty Alibaba rao bán là đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp và chưa có chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty Alibaba cũng rao bán hàng chục dự án đất nền. Theo Bộ Công an, các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa cấp phép cho Công ty Alibaba bất kỳ dự án nào. Tại Bình Thuận, các khu đất mà Công ty Alibaba giới thiệu dự án, rao bán hiện trạng vẫn đang là đất rừng, đất nông nghiệp; chính quyền đã phải cắm biển cảnh báo lừa đảo để người dân biết.

Công an đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, bị Công ty Alibaba thu tiền chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Phòng 15 (thuộc C03, địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) hoặc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM (số 674 đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.