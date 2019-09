Bắt Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh

Theo Cơ quan công an, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC03) điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.