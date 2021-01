Công ty đóng cửa, giám đốc 'mất tích' sau khi bị tố lừa định cư nước ngoài

Từ ngày 11.1 đến nay, Báo Thanh Niên nhận được đơn tố cáo tập thể của gần 20 khách hàng về việc bị một công ty môi giới có biểu hiện lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hợp đồng định cư hàng tỉ đồng

Theo nội dung đơn tố cáo, khoảng năm 2017, các khách hàng qua quảng cáo từ các kênh thông tin và trên Facebook thì biết được Công ty TNHH Universal Network Connection (viết tắt là UNC) có nhận làm thủ tục định cư lâu dài tại Canada nên liên hệ tư vấn. Công ty UNC có văn phòng đặt tại tòa nhà AB trên đường Lê Lai (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM).

Khách hàng hết kiên nhẫn

2 văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội. Qua nhiều lần hẹn gặp, ngày 17.1, một số khách hàng đã gặp được ông Woo Kyung-soo cùng luật sư của ông này. Qua làm việc, Giám đốc UNC giải thích cần thời gian giải quyết nhưng chưa có hướng cụ thể khiến nhiều khách hàng không thỏa mãn. Quá trình thanh lý hợp đồng liên tục bị kéo dài, trì hoãn khiến hàng chục khách hàng luôn trong tình trạng hoang mang bởi nguy cơ mất hàng tỉ đồng từ hợp đồng. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Công ty UNC được thành lập từ năm 2009 chuyên về dịch vụ di trú và có 6 chi nhánh tại các nước như Hàn Quốc , Úc, Canada... Tại chi nhánh VN, ông Woo Kyung-soo là CEO và có2 văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội. Qua nhiều lần hẹn gặp, ngày 17.1, một số khách hàng đã gặp được ông Woo Kyung-soo cùng luật sư của ông này. Qua làm việc, Giám đốc UNC giải thích cần thời gian giải quyết nhưng chưa có hướng cụ thể khiến nhiều khách hàng không thỏa mãn. Quá trình thanh lý hợp đồng liên tục bị kéo dài, trì hoãn khiến hàng chục khách hàng luôn trong tình trạng hoang mang bởi nguy cơ mất hàng tỉ đồng từ hợp đồng.

Tại đây, UNC chào mời các khách hàng ký hợp đồng dịch vụ “tư vấn quản lý hồ sơ tham gia chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương (viết tắt là chương trình AIPP). Theo đó, AIPP nhằm tạo điều kiện cho công dân quốc tế , đặc biệt là đối tượng lao động tay nghề có cơ hội định cư được áp dụng tại 4 tỉnh bang vùng Atlantic, gồm: New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island (đều thuộc Canada).

Tuy nhiên, đến đầu tháng 1.2021, nhiều khách hàng nhận thấy biểu hiện mập mờ, không minh bạch trong việc cung cấp thông tin nhà tuyển dụng cũng như đưa ra các công việc… chỉ trên giấy. Công ty cũng không cập nhật thông tin chính xác tình trạng hồ sơ cho mỗi khách hàng khiến nhiều người bức xúc muốn thanh lý hợp đồng.

Sự việc lên cao trào vào ngày 8.1 khi hàng chục khách hàng chủ động đến văn phòng UNC yêu cầu giám đốc là ông Woo Kyung-soo (45 tuổi) giải quyết và thanh lý hợp đồng theo mong muốn. Giám đốc UNC trả lời vòng vo sẽ giải quyết thanh lý hợp đồng nhưng cần thời gian. Đến chiều cùng ngày, Công an P.Bến Thành (Q.1) cũng đã đến văn phòng của UNC và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, các khách hàng đồng loạt gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty UNC, mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý.

Chuyển hồ sơ lên công an TP.HCM

Sau lời hứa sẽ giải quyết từ phía UNC thì đến ngày 11.1, các khách hàng hoảng hốt khi không thể liên lạc được với bộ phận giải quyết hồ sơ cũng như Giám đốc UNC. Phía văn phòng tại tòa nhà AB cũng bị đóng cửa, không có nhân viên làm việc. Các khách hàng liên tục yêu cầu Giám đốc Woo Kyung-soo trả lời qua email thì ông này hứa sẽ gặp khách hàng để làm việc về hợp đồng thanh lý nhưng liên tục trì hoãn kéo dài thời gian.

Chị Trần T.T (35 tuổi, thường trú Q.Thủ Đức) cho biết từ tháng 7.2019 ký gói dịch vụ 64.500 USD với UNC nhưng khi đã thanh toán được hơn một nửa thì phát hiện công ty này có dấu hiệu bất thường. Chị T. bức xúc: “Tôi đóng hơn 800 triệu vào đây nhưng UNC không thành thật mà chỉ hứa suông, sau đó đóng cửa công ty, cắt liên lạc. Tôi và hàng chục người khác không biết tìm ai để giải quyết vụ việc nên ngày nào cũng lên trụ sở chờ gặp chủ công ty”.

Cũng theo các khách hàng, phí dịch vụ mỗi hợp đồng dao động từ 1 - 2 tỉ đồng và được đóng thành từng đợt nhưng không kéo dài quá 24 tháng. Tuy nhiên, phía công ty lại không thực hiện đúng như cam kết khiến nhiều khách hàng bức xúc.

Ngày 16.1, PV Thanh Niên tìm đến văn phòng làm việc của Công ty UNC tại tòa nhà AB (Q.1), tuy nhiên bảo vệ tòa nhà cho biết công ty này đã đóng cửa được vài ngày, các nhân viên của công ty cũng không thể liên lạc được với giám đốc và không thể lên văn phòng làm việc.

Gọi vào số hotline tòa nhà AB, PV cũng được thông tin rằng quản lý tòa nhà đang tìm ông Woo Kyung-soo để giải quyết về việc nợ tiền mặt bằng khi ông này bất thường đóng cửa công ty và không liên lạc được. Chúng tôi tiếp tục liên lạc với chị N. (nhân viên Công ty UNC), thì biết từ ngày 12.1 đã không thể lên công ty làm việc vì văn phòng bị khóa, lãnh đạo “mất tích”. “Ngày 11.1 nhân viên có lên làm việc được nhưng ngày hôm sau công ty bị khóa cửa nên không làm việc được. Nhân viên lên công ty đợi nhưng không rõ ngày nào được vô làm việc”, nhân viên N. nói.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an P.Bến Thành cho biết ngày 8.1 vừa qua phường có làm việc với Giám đốc Công ty UNC và hàng chục khách hàng của công ty này về tranh chấp trong hợp đồng. Qua làm việc, các khách hàng tố cáo Công ty UNC có hành vi lừa đảo. Công an P.Bến Thành sau đó đã lập hồ sơ vụ việc và chuyển lên Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.