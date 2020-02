Công ty Nam Thị đã lừa đảo khách hàng ở Chung cư La Bonita như thế nào?

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chung cư La Bonita (số 6 - 8 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh) do Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) làm chủ đầu tư.

Liên quan đến vụ án, ngày 27.2, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Bảo Trinh (47 tuổi, Công ty Nam Thị), Tô Văn Chí Tâm (37 tuổi) và Hoàng Thái Anh (36 tuổi, cùng nguyên là giám đốc Công ty Nam Thị) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đã được Công an TP.HCM khởi tố ngày 18.2.2019.

Bị can Vũ Bảo Trinh Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu từ công an, Công ty Nam Thị là chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng, căn hộ có tên là chung cư La Bonita có quy mô 14 tầng (4 tầng cao ốc văn phòng, 10 tầng có 60 căn hộ).

Công an cũng xác định bị can Vũ Bảo Trinh là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động tại Công ty Nam Thị. Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh là người đại diện pháp luật Công ty Nam Thị đứng ra ký kết hợp đồng mua bán căn hộ dự án chung cư La Bonita với khách hàng.

3 bị can nói trên đã có hành vi gian dối như: Thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật công ty. Việc này nhằm đánh lừa khách hàng, để khách hàng tin tưởng ký kết hợp đồng mua bán.

Cũng theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, Công ty Nam Thị đã ký kết hợp đồng mua bán nhiều căn hộ tại dự án chung cư La Bonita cho khách hàng. Công an xác định Công ty Nam Thị đã bán 30 căn hộ chung cư La Bonita cho 72 người với số tiền gần 200 tỉ đồng. Toàn bộ việc mua bán căn hộ trùng cho nhiều người do bị can Trinh chỉ đạo. Khi bị phát hiện, các bị can đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che dấu, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.