Một căn hộ lừa bán cho nhiều người tại chung cư La Bonita: Bắt 3 bị can

Ngày 27.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can liên quan đến vụ án một căn hộ lừa bán cho nhiều người, xảy tại chung cư La Bonita (đường Phạm Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).