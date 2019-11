Công an TP.HCM thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, ngày 11.7.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Đào Thị Thu Hòa (44 tuổi, hộ khẩu thường trú số 7 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM); chỗ ở P.5, Q.3, TP.HCM) tố giác về hành vi "tàng trự trái phép vũ khí quân dụng" do đối tượng Dương Tuấn Hùng (44 tuổi, hộ khẩu thường trú số 7 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện, bằng thủ đoạn mua súng và đạn quân dụng về tàng trữ tại nơi ở, phát hiện năm 2019 trên địa bàn TP.HCM.

Căn cứ các điều 56, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác về tội phạm nêu trên như sau: Quá trình điều tra không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 30.9.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 736-01 đối với tố giác tội phạm nêu trên theo khoản 1, điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tiếp đó, ngày 15.10.2019, Viện KSND TP.HCM có kết luật kiểm sát số 331 kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, là có căn cứ.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM được gửi đến Viện KSND TP.HCM và bà Đào Thị Thu Hòa.

Nguồn tin PV Thanh Niên cũng cho biết ông Dương Tuấn Hùng bị xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ súng rulo.