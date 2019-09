Xét xử vụ án VN Pharma: Viện kiểm sát khẳng định H-Capital là thuốc giả

Viện kiểm sát (VKS) đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Qua hồ sơ vụ án, thẩm vấn công khai tại tòa đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp hợp với hành vi cáo trạng truy tố.

Ngoài ra VKS nhận định thuốc H-Capita là thuốc giả nên cáo trạng truy tố các bị cáo là phù hợp. Vì vậy, hành vi "kiếm tiền trên sức khỏe của người khác" của các bị cáo cần xử lý nghiêm minh.

Theo VKS, căn cứ khoản 8 Điều 3 Nghị định 185/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng… thì hàng giả gồm thuốc chữa bệnh cho người nhưng không đúng hàm lượng đã đăng ký, không đủ loại dược chất đã đăng ký. Cũng theo VKS, lô thuốc H-Capita được xác định không phải của Công ty Helix Canada như hồ sơ nhập khẩu, không rõ nguồn gốc xuất xứ công ty sản xuất thuốc, Công ty Helix Canada theo xác minh của cơ quan tiến hành tố tụng là không có thật; tên thuốc do các bị cáo đặt lại; tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm do các bị cáo của VN Pharma thuê dược sĩ Phạm Văn Thông viết ra. Như vậy đã không xác định được tiêu chuẩn, hàm lượng đăng ký của nhà sản xuất, vì vậy thuốc này là giả. “H-Capita không những giả về xuất xứ nguồn gốc và cả về chất lượng vì Công ty Helix Canada không có thật, không phải đơn vị sản xuất H-Capita, không có tiêu chuẩn đăng ký về chất lượng, hàm lượng nên H-Capita là thuốc chữa bệnh giả”, đại diện VKS nêu.

Từ đó VKS đề nghị HĐXX xử phạt: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng từ 18-19 năm tù; bị cáo Võ Mạnh Cường 20 năm tù; bị cáo Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (cùng nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma) từ 12 - 12 năm tù

Các bị cáo còn lại, VKS đề nghị mức án từ 3 - 7 năm tù.

Toàn bộ hồ sơ nhập khẩu thuốc H-Capita đều làm giả

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Hùng bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu thuốc H-Capita 500 mg, nhãn mác Công ty Helix Canada, chữa ung thư vú, ung thư đại tràng. Cường cung cấp cho Hùng: giấy chứng nhận lưu hành tự do của thuốc H-Capita và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp cho Công ty Helix Canada, được đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán VN tại Canada và ký tên Tham tán Nguyễn Văn Quyền. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định và kết luận “con dấu hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán VN tại Canada và chữ ký tên Tham tán Nguyễn Văn Quyền là giả”.

Do Cường không cung cấp được “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” theo quy định tại Thông tư 47/2010 của Bộ Y tế nên Hùng thuê bị cáo Phạm Văn Thông (dược sĩ) làm giả tài liệu này (được viết bằng tiếng Anh; có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, mang tên nhà sản xuất Công ty Helix Canada) Đồng thời, Hùng chỉ đạo cấp dưới thiết kế 2 bộ nhãn dự kiến lưu hành tại VN, để hợp thức đủ hồ sơ pháp lý thuốc H-Capita.

Sau khi làm giả hồ sơ pháp lý, Hùng chỉ đạo cấp dưới lập đơn hàng số 225/2013, đề nghị Cục Quản lý dược cấp phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita thông qua nhà cung cấp là Công ty Austin Hồng Kông (đã hết hạn giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu thuốc tại Việt Nam từ ngày 6.10.2013).

Trên cơ sở bộ hồ sơ giả do VN Pharma cung cấp, Cục Quản lý dược thành lập Tổ thẩm định đơn hàng 225 nhưng vẫn không phát hiện và đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu, và Cục trưởng Cục Quản lý dược, thời điểm đó là ông Trương Quốc Cường, ký cấp phép nhập khẩu đơn hàng trên.

Từ đó, Hùng thống nhất với Võ Mạnh Cường làm giả hợp đồng mua bán thuốc H-Capita thông qua Công ty Austin Hồng Kông để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita. Đồng thời, Hùng liên danh với Công ty CP dược phẩm T.Ư 1 Pharbaco dự thầu và trúng thầu tại Sở Y tế TP.HCM, cung cấp 471.275 viên thuốc (tương đương 15.709 hộp) trong các bệnh viện tại TP.HCM. Tuy nhiên, khi thuốc chưa vào bệnh viện thì vụ việc bị phát hiện, các bị cáo bị khởi tố, truy tố.