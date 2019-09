Thẩm vấn trách nhiệm Cục Quản lý dược cấp phép VN Pharma nhập khẩu thuốc giả

Chiều 25.9, HĐXX thẩm vấn để xem xét, đưa ra một số sai sót, trách nhiệm của Tổ thẩm định (Cục Quản lý dược) trong việc thẩm định đơn hàng nhập khẩu thuốc H-Capital, thuốc chữa bệnh ung thư giả do Công ty CP VN Pharma – VN Pharma của bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Tổng giám đốc VN Pharma), là đạt chuẩn.

Xét hỏi ý kiến của từng cá nhân trong Tổ thẩm định

Tại tòa, ông Phan Công Chiến (Phó phòng quản lý kinh doanh dược), một thành viên trong Tổ thẩm định trình bày Tổ thẩm định (Cục Quản lý dược) được thành lập đầu tháng 1.2013, gồm 10 chuyên gia, chia làm 3 nhóm: Nhóm pháp lý; Nhóm thẩm định tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm; Nhóm thẩm định dược lý lâm sàng. Và Tổ trưởng Tổ thẩm định là ông Nguyễn Tấn Đạt (Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược thuộc Cục quản lý dược).

Cũng theo ông Chiến, trong quyết định thành lập Tổ thẩm định, ông nằm trong Nhóm pháp lý. Và theo sự hiểu biết chuyên môn của ông, hồ sơ cấp phép H-Capita gồm 6 danh mục tài liệu: Đơn hàng nhập khẩu, giấy phép lưu hành (FSC), giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc - GMP, tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm thuốc, mẫu nhãn và hướng dẫn sử dụng.

Về trách nhiệm của bản thân trong đánh giá hồ sơ của VN Pharma đạt yêu cầu, ông Chiến cho rằng với vai trò là thành viên của Nhóm pháp lý, ông đã thực hiện đúng và đủ theo quy chế của Tổ thẩm định và quy định tại Quyết định 151 Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 47.

Khi HĐXX hỏi ông Chiến có ý kiến gì về việc Tổ thẩm định đều đánh giá đơn hàng của VN Pharma đạt chuẩn, từ đó trình cho người thẩm quyền ký công văn đồng ý cho Công ty VN Pharma nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita 500mg Capllet, trong khi toàn bộ hồ sơ của VN Pharma cung cấp là hồ sơ giả, ông Chiến cho rằng bản thân ông chỉ có thể ý kiến về Nhóm pháp lý.

HĐXX cũng cho hay HĐXX chỉ dừng lại ở việc hỏi ý kiến của từng cá nhân trong Tổ thẩm định bởi, về trách nhiệm của Tổ thẩm định hay Cục Quản lý dược trong việc cấp phép nhập khẩu cho VN Pharma đã được Viện KSND tối cao tách ra.

Theo hồ sơ vụ án, từ kết quả thẩm định của các nhóm và đề xuất của tổ trưởng Tổ thẩm định, ngày 20.12.2013, ông Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (58 tuổi, nguyên Cục trưởng Cục quản lý dược giai đoạn năm 2013) ký công văn đồng ý cho Công ty VN Pharma nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita 500mg Capllet.

Và theo diễn biến vụ án, ngày 18.9.2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada.

Việc khởi tố diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 10 loại thuốc do Công ty Helix Canada sản xuất; cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại VN cho Công ty Helix Canada năm 2014; việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty VN Pharma và đã chuyển tài liệu sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục làm rõ.