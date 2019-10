Bị lừa 18 tỉ đồng vì sổ đỏ giả: Công an TP.HCM phục hồi điều tra

Ngày 25.10, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và " làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối với vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết ngày 13.4.2017 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có tiếp nhận hồ sơ vụ án " lừa đảo chiếm đoạt tài sản " và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", do Cơ quan CSĐT Công an Q.5 chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, Công an Q.5 đã tạm giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là sổ đỏ) của căn nhà 74 Minh Phụng, P.5, Q.6 (TP.HCM), do Trần Kim Đức và Trần Tú Anh đồng đứng tên chủ sở hữu, và do bà Ngô Hoàng Cát Tiên và ông Trương Quang Nhơn giao nộp.

Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận: hình dấu tròn có nội dung "VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TP.HCM", chữ ký mang tên "Thái Thị Kim Chi" trên 2 sổ đỏ (số CH 04626 do UBND Q.6 cấp ngày 13.12.2016) đối với căn nhà 74 Minh Phụng, P.5, Q.6, là giả.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM , hiện vụ án đang trong quá trình điều tra. Do đó, 2 sổ đỏ giả là vật chứng quan trọng của vụ án, nên Cơ quan CSĐT thu giữ và sẽ xử lý theo vụ án.

Dùng sổ đỏ giả lừa vay tiền

Trước đó, vào tháng 4.2018 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm đình chỉ vụ án. Và từ đơn thư của bạn đọc, Báo Thanh Niên vào cuộc tìm hiểu, phản ánh qua bài viết "Bị lừa 18 tỉ đồng vì sổ đỏ giả và lời hứa 'vài ngày sau trả ngay" (ngày 7.9.2019).

Trong 3 năm qua, ông Trương Quang Nhơn, 32 tuổi, ngụ P.14, Q.3 (TP.HCM) nhiều lần gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo hành vi “ dùng sổ đỏ giả lừa vay tiền ” mà ông là nạn nhân.

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Trương Quang Nhơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Báo Thanh Niên, khoảng đầu năm 2017, theo sự giới thiệu của một số người quen, bà Ngô Hoàng Cát Tiên (ngụ TP.HCM) liên hệ với ông hỏi vay 21 tỉ đồng với lời hứa “vài ngày sau trả ngay”.

Ngày 8.2.2017, ông Nhơn đồng ý cho bà Tiên vay số tiền, giữa hai bên có ký giấy vay tiền tại Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân (Q.5). Đến ngày 14.3.2017, bà Tiên báo với ông Nhơn cần ông giao gấp số tiền 18 tỉ đồng và hứa sẽ trả toàn bộ số tiền vay này ngay khi làm thủ tục sang tên giấy tờ căn nhà 74 Minh Phụng, P.5, Q.6.

Để đảm bảo việc bà Tiên sẽ trả lại tiền ngay trong quá trình sang tên và thế chấp căn nhà 74 Minh Phụng, bà Tiên đồng ý sẽ ủy quyền cho ông Nhơn là người được toàn quyền định đoạt tài sản trên, và ủy quyền cho ông Nhơn là người thực hiện hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang tên, thế chấp hoặc bảo lãnh thế chấp... ngay sau khi bà Tiên ký hợp đồng mua bán với bên bán căn nhà 74 Minh Phụng.

Cũng theo nội dung đơn tố cáo và xác minh của PV Thanh Niên, việc mua bán căn nhà 74 Minh Phụng diễn ra tại Phòng Công chứng số 2 (Q.5).

Tại đây, ông Nhơn đã giao cho bà Tiên số tiền là 10,6 tỉ đồng; sau đó bà Tiên yêu cầu giao tiếp vào các tài khoản đứng tên Phạm Thị Xuân, Ngô Hoàng Cát Tiên, Lê Xuân Trung phần còn lại của tổng số tiền 18 tỉ đồng. Cũng tại đây, bà Tiên và phía đứng tên bán căn nhà 74 Minh Phụng giao cho ông Nhơn 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (gọi tắt là sổ đỏ) số CH 04626 (vì tài sản đồng sở hữu) do UBND Q.6 cấp ngày 13.12.2010 (số phôi sổ là: BB475300 - BB427701).

Sau khi ông Nhơn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng căn nhà và làm thủ tục tiếp theo tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Q.6, ông tá hỏa khi được biết 2 “sổ đỏ” CH 04626 (số phôi sổ là: BB475300 - BB427701) có nội dung không phù hợp dữ liệu do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Q.6 quản lý.

Từ thông tin của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Q.6 xác định “sổ đỏ” CH 04626 có những nội dung giả mạo với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Nhơn không thể tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo của pháp luật để thu hồi số tiền đã cho vay theo như cam kết trả nợ của bà Tiên. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng, ông Nhơn làm đơn tố giác ngay đến cơ quan công an.

Đến tháng 5.2019, ông 4 lần gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục tố cáo bà Tiên và những người liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà ông là nạn nhân.

"Mong mỏi cơ quan công an tích cực điều tra"

Gia đình tôi mong mỏi cơ quan công an tích cực điều tra, xử lý băng nhóm lừa đảo trắng trợn này để bảo vệ tài sản cho công dân theo đúng quy định pháp luật”, ông Nhơn trình bày.

Được biết, từ khi lừa vay tiền đến nay, bà Ngô Hoàng Cát Tiên và những người liên quan biệt tăm, trốn tránh trách nhiệm trả nợ; dù cố gắng xoay xở đủ mọi cách nhưng ông Nhơn không thể nào liên lạc được.