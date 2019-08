CSGT Bắc Giang nổ súng trấn áp xe khách vi phạm, bỏ chạy trên cao tốc

Trưa 17.8, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Hà Nội truy tìm một xe khách mang biển số giả, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.