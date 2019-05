CSGT bắt giữ xe chở hơn 5 tạ nội tạng, thịt động vật bốc mùi hôi thối

Sáng 10.5, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa bắt giữ và bàn giao hồ sơ cùng tang vật vi phạm của vụ vận chuyển hơn 5 tạ nội tạng động vật , thịt động vật bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng từ, không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an Quảng Nam để xử lý theo thẩm quyền.