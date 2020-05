CSGT Bình Thuận tổng kiểm tra các phương giao thông cơ giới đường bộ

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Phòng CSGT Công an Bình Thuận, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, tất cả lực lượng CSGT thuộc Công an Bình Thuận sẽ tổng kiểm tra trên tất cả các tuyến đường, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.