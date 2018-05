CSGT có buộc phải chào người lái xe khi dừng phương tiện kiểm tra?

Trên các diễn đàn, các nhóm mạng xã hội, nhiều người vẫn tranh cãi với nhau việc CSGT có bắt buộc phải giơ tay chào khi yêu cầu dừng phương tiện đang tham gia giao thông hay không. Vậy có quy định nào về vấn đề này không?

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết, Thông tư số 02/2016 ngày 04.01.2016 của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Cụ thể:

Khi xe cần kiểm soát đã đỗ đúng vị trí, cán bộ được phân công làm nhiệm vụ kiểm soát đứng ở vị trí an toàn, công khai, yêu cầu người lái xe thực hiện các biện pháp an toàn, xuống xe và xuất trình các loại giấy tờ có liên quan; có thái độ, cử chỉ đúng mực và ứng xử phù hợp với người lái xe.

Khi xe cần kiểm soát đã đỗ đúng vị trí, cán bộ được phân công làm nhiệm vụ kiểm soát đứng ở vị trí an toàn, công khai, yêu cầu người lái xe thực hiện các biện pháp an toàn, xuống xe và xuất trình các loại giấy tờ có liên quan; có thái độ, cử chỉ đúng mực và ứng xử phù hợp với người lái xe.

Tùy từng trường hợp cụ thể, cán bộ được phân công làm nhiệm vụ kiểm soát có thể thực hiện động tác chào theo Điều lệnh Công an nhân dân, sau đó nói lời: "Chào ông (bà, anh, chị…), yêu cầu ông (bà, anh, chị...) cho chúng tôi kiểm soát các loại giấy tờ có liên quan và kiểm soát phương tiện".

Như vậy, không có quy định nào bắt buộc CSGT phải giơ tay thực hiện động tác chào theo Điều lệnh Công an nhân dân khi dừng các phương tiện đang tham gia giao thông.

Ngoài ra, PC67 cũng cho biết thời gian qua, đơn vị đã ban hành các tiêu chí về xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đồng thời trang bị cho mỗi cán bộ chiến sĩ cẩm nang về văn hóa ứng xử của lực lượng CSGT.

Do đó, mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng khi thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc phải tuân thủ đúng quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dan, các quy định của pháp luật, còn cần phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về xây dựng phong cách người Công an nhân dân cũng như thực hiện việc ứng xử có văn hóa với quần chúng nhân dân.