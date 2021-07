CSGT Đồng Nai: 'Đâu phải không có cơm Jollibee thì không sống được'

Sáng 26.7, tại vòng xoay Biên Hùng (trung tâm TP.Biên Hòa, Đồng Nai), CSGT Công an Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị thiết lập 4 chốt kiểm soát, xử phạt người dân ra đường không cần thiết, vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Chốt kiểm soát, xử phạt vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16 tại vòng xoay Biên Hùng vào sáng 26.7 Ảnh: LÊ LÂM

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lực lượng tại các chốt đã kiểm tra, và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều thừa nhận lỗi sai, nhưng cũng trình bày nhiều lý do "giải thích" cho hành vi vi phạm của mình.

Nhiều trường họp bị yêu cầu dừng xe, kiểm tra Ảnh: LÊ LÂM

Chẳng hạn trường hợp một thanh niên mang đồng phục Grap. Anh này nói đi giao hàng về nhưng không chứng minh được giao dịch. Anh cho biết đơn hàng nhận của người quen, giao giúp chứ không đặt qua app. Lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt.

Nam thanh niên không chứng minh được đi giao hàng nên bị lập biên bản Ảnh: LÊ LÂM

Một nam thanh niên khác lấy xe máy chở bạn gái đi rút tiền. Lực lượng công an giải thích, bạn gái đi rút tiền là chính đáng nhưng có thể đi một mình, còn thanh niên đi theo là vi phạm. Anh này trình bày lý do “Bạn gái không biết chạy xe”. Công an tiếp tục hỏi “sao anh không cầm thẻ ATM của bạn gái, lấy mật khẩu rồi một mình đi rút”? Anh thanh niên chống chế “Do tụi em phải rút số tiền nhiều, một số trụ ATM không cho giao dịch nên phải lên ngân hàng, cần có chủ tài khoản đi cùng để làm thủ tục”.

Một thanh niên bị lập biên bản xử phạt khi chở bạn gái đi rút tiền Ảnh: LÊ LÂM

Tuy nhiên, lực lượng công an đã không chấp nhận các lý do trên và lập biên bản xử phạt, ngoài ra còn áp dụng hình thức giam xe vì nam thanh niên không xuất trình được bằng lái.

Bên cạnh đó, vẫn có một số trường hợp ra ngoài không cần thiết nhưng lý do có thể chấp nhận được nên lực lượng công an chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, phân tích cho hiểu vấn đề, yêu cầu lần sau thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

Cụ thể là trường hợp chị H.T.H.T, nhà ở P.Tân Phong nhưng chạy xe đi mua cơm gà Jollibee ở P.Quyết Thắng. Khi được chặn lại, kiểm tra, chị T. ngạc nhiên hỏi "cơm là hàng hóa thiết yếu mà sao không cho đi mua?".

Các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã giải thích nhẹ nhàng, cặn kẽ và thuyết phục: “Không phải không cho chị đi mua cơm, nhưng mà đi nơi nào phù hợp, gần nơi cư trú của mình, hạn chế đi những nơi quá xa mua những mặt hàng ăn uống như vậy, đâu phải không có cơm Jollibee thì mình không sống được.” Sau khi nghe CSGT giải thích, nhắc nhở, không xử phạt , chị T. vui vẻ quay về nhà.