CSGT Gia Lai phát xăng, lương thực cho người về từ vùng dịch

Ngày 26.7, đoàn xe máy từ các tỉnh phía nam tiếp tục đổ về bắc Tây nguyên theo hướng đường bộ trên QL14.

Để người dân không phải dừng đỗ dọc đường, CSGT Gia Lai cùng các lực lượng đợi sẵn ở chốt 110 để dẫn đường, chuẩn bị hàng trăm can xăng, cùng đồ ăn, thức uống và phát cho khoảng 400 người (ảnh). Kinh phí tiếp tế cho người dân trở về quê do cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cùng một số nhà hảo tâm đóng góp.