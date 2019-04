CSGT Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Theo kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới của Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, đơn vị sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát các lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSGT; đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm.

Cụ thể, trên lĩnh vực đường bộ, các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ; vi phạm về nồng độ cồn; đi không đúng phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; … đặc biệt là xử lý các trường hợp là nguyên nhân gây tai nạn, ùn tắc giao thông

Tập trung kiểm tra, xử lý trên các tuyến quốc lộ, các trục đường, phố xuyên tâm, các tuyến vành đai, tuyến nội đô thường xuyên phục vụ công tác dẫn, bảo vệ đoàn, các tuyến được phân cấp phụ trách được xác định có tình hình an giao thông, trật tự xã hội diễn biến phức tạp.

Trên đường sắt, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt, tập trung xử lý các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, nhân viên gác chắn khi đi qua đường ngang; các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt, vi phạm về quy trình tác nghiệp kỹ thuật đường sắt; mở đường ngang trái phép...

Trên đường thủy, tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý tập trung trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa như: phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người quy định, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên, người lái phương tiện thủy không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông… Đình chỉ ngay các phương tiện thủy không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Đặc biệt, các đơn vị tuần tra phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa như: cướp, cướp giật, trộm cắp, đối tượng có lệnh truy nã; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí; buôn lậu, gian lận thương mại, các phương tiện chở thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Đặc biệt, tập trung triệt phá các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hoạt động theo kiểu xã hội đen núp bóng doanh nghiệp để phạm tội.

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các đơn vị phải bố trí lực lượng trực, ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga.. để đảm bảo cho nhân dân đi lại được an toàn và thuận lợi.