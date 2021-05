CSGT Hải Phòng ngăn cản kịp người mẹ trẻ ôm con định nhảy cầu tự tử

Trưa 25.5, lãnh đạo Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - sắt, Công an TP.Hải Phòng cho biết, tổ công tác thuộc đơn vị này vừa kịp thời ngăn cản được hành động ôm con nhảy cầu tự tử của một người mẹ trẻ.

Trao đổi với Thanh Niên, thượng úy Hoàng Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - sắt, cho biết vào khoảng 8 giờ 30 ngày 25.5, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Linh (TP.Hải Phòng) thì nhận được tin báo có 1 phụ nữ trẻ đang ôm theo 1 cháu bé lên cầu An Đồng để nhảy sông tự tử. "Khi chúng tôi có mặt thì thấy 1 cô gái rất trẻ, tinh thần lúc đó bất ổn, trên tay ôm 1 cháu bé sơ sinh rất dễ thương và đang có ý định nhảy xuống sông. Sau 1 thời gian cùng với nhân dân thuyết phục, chúng tôi đã tiếp cận được và đưa cô ấy lên xe ô tô. Tuy nhiên, khi tôi bế được cháu bé thì cô gái trẻ lại gào lên thất thanh rồi định lao xuống nhảy cầu. May mà mọi người giữ lại được", thượng úy Hoàng Tuấn Anh nhớ lại.

Sau đó, tổ công tác của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - sắt đã đưa cô gái trẻ cùng cháu bé về Công an xã An Đồng (H.An Dương) và gọi cho người nhà đến. Tại đây, cô gái trẻ cho biết tên là V.T.H (25 tuổi, ở khu Trang Quan, xã An Đồng, H.An Dương) và cháu bé kia chính là con ruột của mình, được 6 tháng tuổi.

Theo lời chị H., đây không phải là lần đầu người mẹ trẻ này có ý định tự tử. Do áp lực từ gia đình, từ khi mang bầu 7 tháng, chị H. đã định lên cầu Niệm (Hải Phòng) để tự tử nhưng không thành.