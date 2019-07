CSGT phạt nguội: Khuyến khích người dân ghi hình, cung cấp chứng cứ

Trao đổi với Thanh Niên chiều 23.7, thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phòng Tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết thời gian qua CSGT và các địa phương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông , thông qua các clip do người dân quay lại rồi gửi đến lực lượng chức năng.