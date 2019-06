Phạt nguội liệu có tiếp tục nguội ?

Phạt nguội ở Đà Nẵng đạt hơn 90% Theo Phòng CSGT - Công an TP.Đà Nẵng, từ 16.12.2018 -28.5.2019, hệ thống camera giám sát giao thông của TP.Đà Nẵng phát hiện 4.585 trường hợp vi phạm. Tính đến hết tháng 5, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính 5.521 trường hợp, chuyển kho bạc gần 7,5 tỉ đồng, tước GPLX có thời hạn 728 trường hợp (việc lập biên bản từ đầu năm đến nay nhiều hơn số trường hợp phát hiện là do nhiều trường hợp vi phạm năm 2018, qua năm 2019 mới đến giải quyết). Theo thống kê, số lượng người vi phạm tự giác đến giải quyết các lỗi phạt nguội đạt hơn 90%, là nhờ TP.Đà Nẵng đã trang bị nhiều kênh, phương tiện để người tham gia giao thông tra cứu thuận tiện để biết lỗi phạt nguội. Các trường hợp không đến giải quyết đều được lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông chuyển cho đăng kiểm và công khai trên hệ thống, nếu chưa giải quyết lỗi phạt nguội thì bị từ chối đăng kiểm. Từ ngày 1.3, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai hệ thống phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên QL18 đoạn qua ngã tư Mạo Khê, ngã sáu Đức Chính, TX.Đông Triều và khu vực bến xe trung tâm TP.Móng Cái. Theo đó, từ ngày 1.3 - 30.5, thông qua hệ thống camera giám sát tại 3 nút giao thông nói trên, CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 541 trường hợp vi phạm. Trong đó, gửi thông báo vi phạm đến 367 chủ phương tiện vi phạm trật tự ATGT, lập biên bản 32 trường hợp, xử lý trực tiếp tại hiện trường 142 trường hợp, tổng tiền phạt gần 300 triệu đồng. Nguyễn Tú - Lã Nghĩa Hiếu - Minh Hải