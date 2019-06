Công an đã bắt 'ông trùm' hủy hoại rừng thông Lâm Đồng

Bạch Đình Kế là kẻ cầm đầu vụ hủy hoại hơn 12 ha rừng thông tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh (H.Lâm Hà).

Khi Ban chuyên án vào cuộc điều tra vụ hủy hoại rừng thông này, thì Kế đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng xác định Kế trốn sang tỉnh Gia Lai giáp biên giới Lào, tiếp đó trốn qua Lào. Do đó, Công an Lâm Đồng báo cáo với Bộ Công an để phối hợp hợp với cơ quan chức năng nước bạn truy bắt Kế.