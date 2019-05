'Đầu độc' rừng thông giá 500-700.000 đồng/ngày để chiếm đất, sang nhượng

Chiều 29.5 tại buổi họp báo định kỳ tháng 5.2019, do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, ông Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết liên quan đến vụ hủy hoại rừng thông hơn 10 ha tại TK 292, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) đã bắt giữ được 3 nghi can.