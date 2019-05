Lại phá rừng thông, vẫn không xác định được thủ phạm

Khởi tố vụ án đầu độc 10 ha rừng thông

Liên quan đến vụ đầu độc làm hơn 10 ha rừng, với 3.560 cây thông gần 20 năm tuổi bị chết tại TK 292, xã Tân Thanh (Lâm Hà), chiều 15.5, Cơ quan Điều tra Công an H.Lâm Hà cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản” để điều tra. Theo Công an Lâm Hà, những ngày qua đã và đang triệu tập nhiều người khả nghi đến làm việc, nhưng chưa thể cung cấp danh tánh. Như Thanh Niên đã phản ánh, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp UBND H.Lâm Hà và chủ rừng Lâm Hà khẩn trương điều tra, xác định thủ phạm đầu độc hơn 10 ha rừng trên, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 20.5.2019.