CSGT phạt nguội từ hình ảnh của dân

Đà Nẵng tiếp nhận qua tất cả các kênh Tại Đà Nẵng, theo Phòng CSGT Công an TP, hiện việc phạt nguội vi phạm giao thông được tiếp nhận qua rất nhiều kênh. Ngoài hệ thống camera giám sát tự động bắt lỗi trên đường phố, hình ảnh do lực lượng chức năng ghi lại..., còn từ nguồn người dân cung cấp. Phòng CSGT Công an TP đã lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng”, thu hút gần 30.000 thành viên, nhằm tạo thêm kênh tương tác thuận lợi với người dân ngoài các kênh truyền thống như gửi thư, email, thông báo qua đường dây nóng... Hiệu quả từ những thông tin được cung cấp cho thấy người dân rất đồng tình tham gia góp ý, phản ánh các hành vi vi phạm giao thông, góp phần xây dựng văn hóa văn minh đô thị, an toàn giao thông. Về quy trình xử lý hành vi vi phạm dựa trên các clip, hình ảnh người dân cung cấp, thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, chia sẻ sau khi tiếp nhận clip, CSGT mời chủ phương tiện đến, mở clip cho người liên quan xem; người vi phạm công nhận hành vi thì lực lượng mới lập biên bản. “Hầu hết điện thoại di động hiện nay khá hiện đại; người cung cấp clip bằng các điện thoại này định vị rõ thời gian, địa điểm nên hầu như từ trước đến nay lực lượng đều nhận được sự hợp tác tốt từ người vi phạm. Không có trường hợp không công nhận hành vi hay cự cãi”, thượng tá Lực nói. Thượng tá Phan Văn Thương, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho biết thêm, để người vi phạm “tâm phục khẩu phục”, sau khi tiếp nhận clip, lực lượng phòng đã chủ động kết nối với nhiều nguồn khác, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra độ xác tín của thông tin trong clip. “Chúng tôi xác định clip người dân cung cấp là một nguồn chứng cứ chứ không phải tất cả. Có trường hợp clip chưa rõ, chúng tôi chủ động liên hệ với người cung cấp đề nghị cung cấp thêm thông tin; nếu đủ các chứng cứ thì mới mời người vi phạm đến. Nếu không đủ và hành vi không vi phạm thì cũng giải thích với người cung cấp”, thượng tá Thương nói và cho biết nhờ vậy mà từ trước đến nay các trường hợp vi phạm bị mời lên đều thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyễn Tú