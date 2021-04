CSGT rượt đuổi cả chục cây số, tóm gọn tên trộm cướp xe máy

Sáng 11.4, Đội CSGT (Công an TP.Đông Hà, Quảng Trị ) cho biết, khuya 10.4, lực lượng của đơn vị này đã truy đuổi, bắt được 1 kẻ trộm cướp xe máy, bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 10.4, trong lúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tại đường Trần Hưng Đạo (gần chợ Đông Hà), Tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT (Công an thành phố Đông Hà) do trung tá Nguyễn Hoài Nam làm tổ trưởng, phát hiện có 3 - 4 xe máy đang truy đuổi 1 người chạy xe máy với tốc độ cao hướng cầu Đông Hà - Trần Hưng Đạo, cùng với tiếng tri hô cướp, cướp.

Chiếc xe máy tang vật ẢNH: THANH LỘC

Ngay lập tức, Tổ tuần tra truy đuổi. Cuộc truy đuổi kéo dài, trong điều kiện đêm tối từ TP.Đông Hà đến thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, các chiến sĩ CSGT Công an thành phố Đông Hà cùng sự phối hợp của người dân đã bắt được nghi phạm và chuyển giao cho Công an xã Thanh An, huyện Cam Lộ.