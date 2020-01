CSGT ứng trực tại trạm thu phí sẵn sàng yêu cầu xả trạm

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối kỳ nghỉ tết và các lễ hội đầu xuân , lãnh đạo Bộ Công an vừa có công điện yêu cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quán triệt, kiểm tra và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm.