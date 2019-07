Cứ vào mạng internet thì sẽ biết CSGT đang làm gì, ở đâu

Trao đổi với báo chí ngày 3.7, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, cho biết Cục đang tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch hoạt động, chuyên đề tuần tra, kiểm soát ... của các đơn vị trực thuộc để công khai trên website của Cục tại địa chỉ http://www.csgt.vn

"Người dân muốn biết CSGT ngày mai làm gì, ở đâu; xử phạt lỗi nào và tên, cấp bậc cảnh sát xử lý... chỉ cần lên mạng là sẽ có đầy đủ thông tin, qua đó tự mình giải đáp được thắc mắc cảnh sát đi làm nhiệm vụ có đúng kế hoạch hay không", ông Dũng nói.

Cục CSGT cũng cho biết, tới đây sẽ công bố toàn bộ các điểm, tuyến đường, ngã tư có hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội... Những hoạt động này sẽ giúp người dân biết và để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Liên quan đến việc công khai hoạt động của lực lượng CSGT, hôm 28.6, Bộ Công an đã công bố dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để trưng cầu các ý kiến đóng góp trong vòng 2 tháng.

Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc công an nhân dân (CAND) phải công khai trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc nhân dân tham gia ý kiến và trách nhiệm tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc nhân dân giám sát CAND trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo dự thảo thông tư này, Bộ Công an đề xuất những hoạt động của công an phải công khai, gồm: tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; đăng ký, cấp biển số xe; chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết tai nạn giao thông.

Theo đó, cảnh sát phải công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của cơ quan công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phải công khai tuyến đường, địa bàn, những phương tiện và lỗi sẽ bị kiểm soát, xử lý…

Tùy vào tính chất, hoạt động và nội dung phải công khai, cơ quan công an sẽ áp dụng các hình thức như đăng tải trên các trang thông tin điện tử của công an, niêm yết tại cơ quan, đăng công báo…

Trong dự thảo, nhân dân được giám sát công an trong chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong; cách xử lý có khách quan, đúng pháp luật hay không khi làm nhiệm vụ. Việc giám sát được thực hiện qua thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ công an.

Dự thảo thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 54 đã ban hành năm 2009.