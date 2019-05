Cửa hàng kinh doanh gas và bếp gas ở Thanh Hóa bốc cháy giữa trưa nắng

Liên quan đến vụ án mạng 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại, chiều 25.5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nghiêm Thị Nhi, nghi can sát hại 3 bà cháu.

Công an xác định "bị can Thuận do bị té va đập vào cửa buồng giam, ngoài ra không có ai đánh đập hay tác động vào thân thể Thuận như thông tin trên mạng xã hội".