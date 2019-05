Dự báo thời tiết hôm nay 25.5.2019: Nắng nóng lan rộng, UV nguy hại cao

Dự báo thời tiết hôm nay 25.5 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở một số nơi thuộc khu vực tây bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mở rộng về phía đông nam nên nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, riêng vùng núi các tỉnh Trung bộ và khu vực tây bắc Bắc bộ có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ 2 - 3 ngày tới.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 5 - 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Hà Giang, Cao Bằng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, rạng sáng sớm nay, trên khu vực tỉnh Hà Giang đang có mưa rất to. Lượng mưa trong 1 giờ vừa qua tại Thông Nguyên 51 mm, Nà Chì 28 mm, Nậm Ty 79 mm, Việt Lâm 35 mm.

Trong vài giờ tới khu vực tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm và có thể lan sang khu vực lân cận). Trong khoảng từ 3 - 6 giờ tới, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, đặc biệt tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Quản Bạ của tỉnh Hà Giang và các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 31 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, vùng núi có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.