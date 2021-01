Cục CSGT khuyến cáo du khách đi Lào Cai, Lai Châu ngắm băng tuyết

Do đó, Cục CSGT khuyến cáo, du khách đi ngắm băng tuyết cần hết sức cẩn thận do thời tiết xấu đường đóng băng, trơn trượt, sương mù dày đặc và cần đặc biệt lưu tâm một số vấn đề sau: nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt, do hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng.