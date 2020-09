Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm lên tiếng việc chậm thu hồi pate nhiễm khuẩn độc

Thu hồi sản phẩm sau 8 ngày yêu cầu cơ sở dừng hoạt động

Trước thông tin chậm thu hồi sản phẩm pate Minh Chay’ nhiễm vi khuẩn độc, trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết 15 giờ chiều 18.8, lãnh đạo Cục nhận được báo cáo qua điện thoại từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) về 2 ca nghi nhiễm độc do vi khuẩn Clostridium botulinum . Hai bệnh này là cặp vợ chồng sống ở Hà Nội, được chuyển từ Bệnh viện Lão khoa sang bệnh viện này vào ngày 18.8.

Tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân, Trung tâm Chống độc đã khẩn trương xét nghiệm và xác định, bệnh nhân ngộ độc vi khuẩn Clostridium botulinum. Khai thác bệnh sử, cả hai bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm ăn chay của Minh Chay, mua trên mạng; ăn đến lọ thứ 2 được vài bữa thì đều có biểu hiện đau họng, khó nuốt, sụt mi, yếu chân, tay.

Bi kịch liệt nửa người, phải lọc máu vì ăn pate Minh Chay

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Chống độc, ngay trong ngày 18.8, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất.

Ngày 19.8, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xác minh thông tin.

Ngày 20.8, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội trực tiếp đi kiểm tra cơ sở sản xuất pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới (địa chỉ tại tổ 2, TT.Đông Anh, H.Đông Anh, thành phố Hà Nội); lấy mẫu pate xét nghiệm.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại đây không đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm về điều kiện sản xuất như: trang thiết bị, vệ sinh, hệ thống cống rãnh thoát nước. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã giao Trung tâm y tế H.Đông Anh thực hiện tạm ngừng hoạt động đối với cơ sở này, yêu cầu khắc phục.

Cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới được Sở NN - PTNT (Chi Cục quan lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội) thẩm định, cấp phép đủ điều kiện vào ngày 3.1.2020.

Khẩn cấp cảnh báo pate Minh Chay chứa vi khuẩn có độc lực mạnh

Phát hiện vi khuẩn trong sản phẩm có ngoại độc tố cực độc

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, ngày 25.8, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kết quả xét nghiệm mẫu sản phẩm pate Minh Chay' có chứa vi khuẩn Clostridium botulinum.

Pate Minh Chay bị thu hồi do nhiễm vi khuẩn độc ẢNH CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Tuy nhiên, do mẫu xét nghiệm này được lấy từ hộp đã mở nắp (do bệnh nhân cung cấp) nên không đủ điều kiện xác định pate đó nhiễm khuẩn do quá trình sản xuất, hay quá trình sử dụng, nên Viện này đã đề nghị Cục An toàn thực phẩm chờ xét nghiệm thêm mẫu pate nguyên hộp.

Xét nghiệm lần 2 được Viện này thực hiện với mẫu pate Minh Chay do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cung cấp (lấy tại cơ sở sản xuất) và thêm mẫu nguyên hộp do người nhà bệnh nhân cung cấp thêm.

17 giờ chiều ngày 28.8, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thông báo phát hiện mẫu pate do người nhà bệnh nhân cung cấp có vi khuẩn Clostridium botulinum.

Ngay trong tối 28.8, Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm và Sở Y tế Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã có cuộc họp gấp, bàn hướng xử lý tiếp theo. Cuộc họp kết thúc lúc 22 giờ ngày 28.8 xác định, đủ cơ sở khẳng định pate Minh Chay bị nhiễm vi khuẩn trong quá trình sản xuất, cần thu hồi khẩn cấp.

Ngày 29.8, Cục An toàn thực phẩm đã có cảnh báo khẩn thu hồi và không sử dụng pate Minh Chay.

Ngày 29.8, Cục này tiếp tục có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu thu hồi sản phẩm pate Minh Chay và 13 sản phẩm khác do Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới sản xuất.

Ông Phong đánh giá: ‘‘Đây là vụ ngộ độc chưa từng ghi nhận, báo cáo tại Việt Nam trong hàng chục năm qua. Ngộ độc vi khuẩn Clostridium botulinum khá hiếm gặp. Đây là vi khuẩn có ngoại độc tố cực độc, chỉ phát triển trong điều kiện phù hợp, dù tồn tại nhiều nơi trong thực phẩm môi trường’’.

‘‘Bộ Y tế đã có văn bản gửi đến các sở, ngành chức năng thông báo về sự việc và đề nghị các ngành trực tiếp quản lý cơ sở tiếp tục thái kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm. Nếu có vi phạm liên quan đến hình sự , chúng tôi sẽ chuyển cơ quan Công an làm rõ", ông Phong cho biết.