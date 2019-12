Củng cố hồ sơ vụ giám đốc trung tâm pháp y 'có biểu hiện say xỉn' lái xe gây tai nạn

Ngày 15.12, thông tin từ Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết lực lượng CSGT, trật tự Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 14.12 tại cầu An Cựu, TP.Huế.

Người lái ô tô gây tai nạn được xác định là ông Nguyễn Hoài An ( Giám đốc Trung tâm pháp y , thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế). Một nguồn tin từ Công an TP.Huế cho biết, qua kiểm tra bước đầu cho thấy ông An “có hơi men” khi lái xe, nhưng chưa cho biết cụ thể nồng độ cồn trong máu vào thời điểm lái xe gây tai nạn

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 14.12, ông An lái ô tô 4 chỗ BS 43A - 258.05 chạy hướng TP.Huế - Đà Nẵng, khi đến đầu cầu An Cựu bất ngờ tông trực diện và đè bẹp trụ cắm biển báo đường 1 chiều rồi leo lên dải phân cách cứng chia 2 làn cầu An Cựu. Sau cú tông mạnh, một số cấu kiện của ô tô rơi xuống đường; chiếc xe bị vỡ một phần đầu.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng xảy ra ngay bên chợ An Cựu và khu vực có lưu lượng phương tiện đông nên khiến nhiều người hoảng sợ. Đáng chú ý, sau tai nạn, nhiều người dân chứng kiến ông An mở cửa rời xe, có dấu hiệu say xỉn nên can ngăn không cho ông tiếp tục cầm lái và khuyên đón xe thồ hoặc taxi về nhà.