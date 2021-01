Cuộn chăn bông đi ngắm băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn, cho biết 6 giờ sáng nay, tại Trạm khí tượng Mẫu Sơn đã ghi nhận mức nhiệt độ giảm xuống -1,4 độ C. Nhưng đến 7 giờ cùng ngày, nhiệt độ đã giảm xuống -1,6 độ C.

Cũng theo ông Huy, trong đêm qua, 7.1, và sáng sớm nay, băng giá đã xuất hiện với mật độ dày tại khuôn viên Trạm khí tượng Mẫu Sơn và Khu du lịch Mẫu Sơn, thuộc xã Mẫu Sơn, H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

“Đây là lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ xuống thấp nhất và lần đầu tiên có băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn tính từ mùa đông năm nay”, ông Huy nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm nay không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Nhiều khu vực vùng núi phía bắc có khả năng xảy ra mưa tuyết , băng giá. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 18 độ C.

Các tỉnh Tây nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Từ đêm nay, các tỉnh nam Trung bộ và Nam bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Khách du lịch tìm về Mẫu Sơn để ngắm băng giá lần đầu xuất hiện trong mùa đông năm nay Ảnh Dương Thái

Trời rét buốt, nhóm du khách này phải mang cả chăn bông đi đắp cho ấm Ảnh Dương Thái

Băng giá bám dày trên cỏ cây Ảnh Dương Thái

Đỉnh Mẫu Sơn khắp nơi đều có băng giá Ảnh Dương Thái