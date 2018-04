Cướp giật điện thoại, còn lấy luôn xe của cảnh sát hình sự để bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 10.4, hai CSHS (Công an Q.1, TP.HCM) đi tuần tra địa bàn, đến giao lộ Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) thì nghe tiếng tri hô cuớp

Phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy BS BS 59N1 - 369.72 chạy trên đường Nguyễn Công Trứ, hai CSHS cùng nhiều người dân lập tức đuổi theo. Đuổi đến vòng xoay chợ Bến Thành (Q.1), hai nam thanh niên bị ép xe, té ngã xuống đường.

Trong khi CSHS đang khống chế người cầm lái, nam thanh niên ngồi sau liền lấy xe máy của CSHS tiếp tục bỏ chạy. Lực lượng công an tiếp tục truy đuổi đến vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng (Q.1). Với sự hỗ trợ của người đi đường, công an ép xe khống chế được nghi can và đưa về công an P.Nguyễn Thái Bình.

Tại đây, hai nghi can khai là Nguyễn Hoàng Tín (15 tuổi), và Nguyễn Hoàng Tú (18 tuổi, cùng ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12). Đồng thời khai nhận đã cướp điện thoại di động của một phụ nữ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Nguyễn Thái Bình).

Hiện vụ việc đang được Công an P.Nguyễn Thái Bình xử lý.