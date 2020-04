Cướp ngân hàng ở Quảng Nam: Bước trượt dài của gã thợ hớt tóc mê cờ bạc

Mượn xe em trai đi cướp ngân hàng

Sáng 2.4, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an H.Núi Thành đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Thành (25 tuổi) và Võ Hồng Quang (27 tuổi, cùng trú TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ cướp Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Núi Thành (Vietcombank CN Núi Thành).

Xe máy của em trai mà Quang mượn để chở bạn đi cướp ngân hàng ẢNH: NAM THỊNH

Khoảng 10 giờ 45 ngày 1.4, Quang điều khiển xe máy hiệu Ecxiter BS 76C1 - 614.18 chở Thành từ Quảng Ngãi ra H.Núi Thành, Quảng Nam. Khi đi, cả 2 bịt kín mặt và biển số xe.

Đến TT.Núi Thành (H.Núi Thành) thấy Vietcombank CN Núi Thành vắng người giao dịch, Quang đứng ngoài canh chừng, còn Thành vào bên trong trong giả vờ là khách đến giao dịch. Lúc này Thành bất ngờ cầm dao kề cổ, khống chế nhân viên, uy hiếp, yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ giết. Sau khi cướp được khoảng 200 triệu đồng, 2 thanh niên này điều khiển xe máy tẩu thoát.

Thợ cắt tóc đi cướp ngân hàng

Theo thiếu tướng Dũng, khi nắm thông tin về vụ cướp ngân hàng Vietcombank CN Núi Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an H.Núi Thành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin; đồng thời, kiểm tra, rà soát trên địa bàn.

Nhiều trinh sát tỏa ra các nơi xác minh và trích xuất camera để lần theo dấu vết hai nghi can cướp ngân hàng. Phát hiện hai người này vào H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), các trinh sát phối hợp Công an H.Bình Sơn truy xét. Đến khoảng 19 giờ ngày 1.4, hai nghi phạm bị bắt giữ. Công an cũng thu giữ trên người hai nghi phạm hơn 160 triệu đồng.

Tại cơ quan chức năng, hai nghi phạm khai nhận số tiền cướp được tại Vietcombank CN Núi Thành hơn 180 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, cả hai 2 về H.Bình Sơn và lấy 20 triệu đồng chuộc xe máy của Thành đã cầm cố trước đó tại một tiệm cầm đồ.

Theo thiếu tướng Dũng, sau khi trích xuất camera từ biển số và đặc điểm của xe, cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra chủ sở hữu chiếc xe này là em trai ruột của nghi phạm Võ Hồng Quang.

Cũng theo thiếu tướng Dũng, nghi phạm Quang là một thợ cắt tóc tại địa phương. Thành là một người ham chơi số đề và mê cờ bạc. Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên khi Thành rủ đi cướp ngân hàng, Quang đã đồng ý và Quang mượn xe của em trai để chở Thành đi cướp ngân hàng.