Hai nghi phạm cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành đã lẩn trốn như thế nào?

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành đã tổ chức khám nghiệm hiện trường , phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam truy xét khẩn cấp, xác định 2 nghi can cướp ngân hàng tẩu thoát về hướng huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Thông tin được báo cho Công an Bình Sơn phối hợp truy tìm.