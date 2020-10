Cướp ngân hàng Techcombank ở Tân Phú: Công an TP.HCM đã bắt nghi phạm

Theo Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm thực hiện vụ cướp tại phòng phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Techcombank , xảy ra tại Q.Tân Phú (TP.HCM).