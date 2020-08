Cướp táo tợn ở Long An: Một nữ bác sĩ bị xiết cổ, trói trên giường

Trưa 15.8, Công an H.Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, thu thập chứng cứ, trích xuất hệ thống camera an ninh tuyến đường tỉnh 832 để điều tra, truy xét vụ cướp tài sản xảy ra trong sáng cùng ngày tại một phòng khám tư nhân.