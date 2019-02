Cướp trạm thu phí Dầu Giây: Vẫn chưa thu hồi được toàn bộ số tiền bị cướp

[VIDEO] Cướp ở Trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Lãnh đạo C02 cho biết hiện cơ quan công an vẫn đang làm rõ, truy tìm, thu hồi số tiền bị cướp còn lại.

Theo C02, sau khi cướp được 2,2 tỉ đồng, hai nghi can trên đã gửi một "người bạn thân" hơn 700 triệu đồng. Tại thời điểm bắt giữ hai nghi can, qua khám xét, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 10 miếng kim loại màu vàng.

Cũng theo thông tin từ C02, khi biết về vụ cướp, "người bạn thân" của hai nghi can đã tự giác mang số tiền hơn 700 triệu đồng, là tang vật vụ án, đến cơ quan công an giao nộp.

Riêng nghi can Nam, ngay từ khi các trinh sát theo dõi, bắt giữ Nam tại ga Sài Gòn, Nam tỏ ra bất hợp tác. Lúc này Nam đang chuẩn bị bỏ trốn.

Về trụ sở công an, Nam còn giả vờ ngáo đá, nhe răng, sùi bọt mép, co giật người để công an không thể lấy lời khai.

Hiện C02 vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, làm rõ vụ cướp này.