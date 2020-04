Cựu bộ trưởng nhận hối lộ 3 triệu USD xin 'giảm án mức tối đa'

Tại phiên tòa hôm qua (23.4), các bị cáo còn lại được bố trí ngồi cách xa nhau 2 m đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 ; hai bị cáo Nguyễn Bắc Son và Lê Nam Trà được bố trí ngồi ghế tựa. Bị cáo Nguyễn Bắc Son luôn cúi đầu và tỏ ra thành khẩn hơn ở phiên tòa sơ thẩm, nhưng cho rằng mức án chung thân bị tòa sơ thẩm tuyên là quá nặng. Bị cáo Son cảm ơn tòa sơ thẩm đã cho hưởng 5 tình tiết giảm nhẹ, nhưng khi xác định mức án thì 5 tình tiết này chưa được áp dụng triệt để. Bị cáo cũng xin được hưởng thêm 2 tình tiết giảm nhẹ nữa là “phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra” và “đã ý thức được trách nhiệm của mình trong vụ việc” nên sau khi về hưu, trước thời điểm có kết luận của Thanh tra Chính phủ bị cáo đã chủ động liên hệ với bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch AVG, để thương lượng, xin hủy giao dịch và được bị cáo Vũ đồng ý, góp phần khắc phục hậu quả trong vụ việc, tránh thiệt hại cho nhà nước.

Về các câu hỏi vì sao xin giảm án cho tội danh nhận hối lộ 3 triệu USD, là số tiền đặc biệt lớn “xưa nay chưa từng có”; trong giao dịch MobiFone mua AVG, ai phải chịu trách nhiệm cao nhất; tại sao lại đưa giao dịch này vào danh mục tài liệu mật của nhà nước..., bị cáo Son trả lời vòng vo rồi xin giảm án mức tối đa để sớm được về với gia đình.

Trình bày lý do xin giảm án, cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà cho hay mọi việc trong giao dịch MobiFone mua AVG đều theo chỉ đạo xuyên suốt của Bộ TT-TT. Nguyên nhân sai phạm do quá trình thực hiện dự án đã áp dụng pháp luật và các quy định sai và cho rằng: “MobiFone phải chấp hành mọi sự chỉ đạo của Bộ TT-TT”. Về tội nhận hối lộ 2,5 triệu USD, bị cáo Trà khai “bị động”, bất ngờ chứ không chủ động đòi hỏi có tiền riêng mà do ông Phạm Nhật Vũ tự mang tiền đến. Bị cáo Trà cũng cho rằng mức án 7 năm tù cho tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công là nặng hơn ông Cao Duy Hải (4 năm tù), Trương Minh Tuấn (6 năm tù).