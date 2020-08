Cựu Chủ tịch TP.Phan Thiết được đề nghị án treo

Ngày 14.8, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp và thuộc cấp bước sang phần tranh luận giữa đại diện Viện KSND và luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Phát biểu quan điểm luận tội các bị cáo, đại diện VKS cho rằng, hành vi của các bị cáo là “cố ý vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Với các tình tiết như: thành thật khai báo, bản thân và gia đình có nhiều đóng góp cho nhà nước, bị cáo Đỗ Ngọc Điệp được VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 24 - 30 tháng tù treo.

Vì sao nguyên chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp được đề nghị án treo? Riêng bị cáo Trần Hoàng Khôi (cựu Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết), dù VKS nhận định cũng có nhiều thành tích, nhưng bị đề nghị tuyên phạt bị cáo này từ 5 - 6 năm tù giam. Lý giải điều này, đại diện VKS cho rằng bị cáo Khôi không nhận tội tại tòa, không thành khẩn khai báo.

Đối với bị cáo Phạm Thanh Thái (cựu Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết), đại diện VKS đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù giam; bị cáo Lê Hoàng Anh Tân (cựu chuyên viên Phòng TN-MT) bị VKS đề nghị mức án 3 - 4 năm tù giam; bị cáo Lê Hồ Khải (nhân viên hợp đồng Phòng TN-MT) bị đề nghị mức án từ 4 năm - 4 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Trí (chuyên viên Phòng TN-MT, đã nghỉ hưu) bị đề nghị 9 - 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Hoàng Khôi cho rằng bị cáo Khôi và bị cáo Điệp “đều phạm tội như nhau”, đều khai báo không biết sai phạm khi ký các quyết định và đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp. Việc VKS đề nghị cho bị cáo Điệp được hưởng án treo, trong khi bị cáo Khôi lại bị đề nghị 5 - 6 năm tù giam là không phù hợp.

Mặt khác, luật sư nói, tất cả các bị cáo đều phạm tội “ vi phạm các quy định về quản lý đất đai ”, tức là “đồng phạm”. Nhưng trong hồ sơ vụ án không hề có chi tiết nào nói đến hành vi đồng phạm của các bị cáo. Từ lý do này, luật sư đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Khôi tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thanh Thái cho hay bản giám định thiệt hại về đất đai (số 01) do giám định viên Trần Ngọc Ngà ký là “không có hiệu lực pháp luật”. Vị luật sư này khẳng định, lời khai của giám định viên tại tòa cho thấy, bản giám định được ký tại cơ quan công an, do các điều tra viên làm sẵn. Vì vậy, bản giám định đã vi phạm quy định tính độc lập của hoạt động giám định.

Ngày 17.7, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư với đại diện VKS.