Cựu CSGT Đồng Nai và vụ án 'mua bán logo xe vua': Hoãn xử

Nguyễn Cảnh Chân môi giới hối lộ, vậy ai nhận hối lộ? Ngày 18.12.2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố nguyên cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Cảnh Chân về tội “nhận hối lộ”. Từ tháng 7.2014 - 8.2015, Chân đã nhận của Thới hơn 1,2 tỉ đồng bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản của vợ Chân. Theo cáo trạng, quá trình Chân công tác tại Đội CSGT số 1, Thới chủ động gặp, đặt vấn đề, thống nhất với Chân về việc bảo kê xe vi phạm có dán logo “Garage Thành Đô” chạy trên địa bàn do Đội CSGT số 1 quản lý. Chân khai khi nhận tiền của Thới, bị cáo đã đưa hơn 659 triệu đồng cho nguyên Đội trưởng Đội CSGT số 1 V.V.S (đã chết), đưa 300 triệu đồng cho ông Đ.H.T (nguyên Phó trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Đồng Nai từ tháng 4.2015 - 8.2015). Theo đó, mỗi khi Thới điện thoại báo xe tải mua logo đang bị kiểm tra, Chân đều phải điện cho ông S. và ông T. can thiệp bỏ qua. Sau khi Viện KSND tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đổi tội danh Chân từ “nhận hối lộ” sang “làm môi giới hối lộ”. Theo cơ quan điều tra, Chân là cán bộ CSGT nhưng là cấp dưới, không có chức năng, thẩm quyền bỏ qua lỗi xe vi phạm. Mỗi khi Thới nhờ, Chân đều phải điện thoại báo cấp trên can thiệp. Vì vậy, Chân đã có hành vi làm trái công vụ, nhận tiền của Thới đưa cấp trên nhằm bảo kê xe quá tải mua logo, thuộc tội danh “làm môi giới hối lộ”. Dù hồ sơ xác định Chân nhận tiền của Thới đưa cấp trên nhưng do một cấp trên là ông S. đã mất, còn lại ông T. khai không quen biết, không nhận tiền của Thới nên không bị xử lý hình sự. Từ đó, Chân phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ của Thới là hơn 1,2 tỉ đồng.