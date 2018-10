Cựu đại úy công an lừa 'chạy' vào ngành bị phạt 13 năm tù

Theo cáo trạng, năm 2005, Huy công tác tại trung đội lái xe Tiểu đoàn 1, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, sau đó chuyển công tác về Công an P.Trà An, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Ngày 15.7.2017, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã có quyết định cho Huy xuất ngũ với cấp hàm đại úy.

Tuy nhiên, khi còn công tác ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, Huy có hùn tiền kinh doanh mua bán thuốc và bị thua lỗ nên phải vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để trả tiền nợ, lãi.



Đầu năm 2015, để có tiền trả nợ, Huy “nổ” với bạn bè là Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ đang thành lập bệnh xá, cần tuyển dụng người vào lực lượng công an nhằm chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu xin vào ngành công an

Huy "ra giá" chi phí vào ngành là 160 triệu đồng/hồ sơ, khi nộp hồ sơ đưa trước 70 triệu, khi có quyết định chính thức đưa hết số còn lại.

Sau khi nhận tiền xong, Huy không thực hiện lời hứa, nhiều nạn nhân thúc hối nên Huy đã thuê người làm giả các quyết định tuyển dụng vào ngành công an đưa cho gia đình các nạn nhân. Phát hiện bị Huy lừa đảo, các nạn nhân làm đơn trình báo với công an.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, với thủ đoạn trên, Huy trực tiếp nhận hồ sơ và thông qua “cò” lừa đảo số tiền trên 1,7 tỉ đồng của 6 nạn nhân để “chạy” vào ngành công an. Tại phiên tòa, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng khai báo thực chất Huy chỉ nhận 820 triệu đồng, số tiền còn lại là do “cò“ kê lên để hưởng chênh lệch.

Trong phần tuyên án, HĐXX cho rằng qua xem xét hồ sơ vụ án, cũng như phân tích vai trò trách nhiệm của từng người liên quan trong vụ án, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người môi giới liên quan đến hành vi phạm tội của Huy để tiếp tục xử lý theo quy định.