Cựu đại úy quân đội lừa 'chạy trường' lãnh án 14 năm tù

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, năm 2014, Dũng đang là đại úy quân đội công tác tại Ban Chỉ huy quân sự TX.Cửa Lò, đã “nổ” với nhiều người là quen biết rộng, có thể xin cho người khác vào học tại các trường công an, quân đội mà không phải trải qua kỳ thi tuyển sinh

Thông qua người quen giới thiệu, bà B.T.H (49 tuổi, ngụ H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) liên hệ gặp Dũng, đưa cho bị cáo này hơn 2 tỉ đồng nhờ “chạy” cho 4 người con vào các trường công an , quân đội. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của bà H., bị cáo không thực hiện được cam kết nên bị bà này làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Tháng 5.2019, Dũng bị tước quân tịch. Đến năm 2020, Dũng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ và khởi tố.