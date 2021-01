Cựu Giám đốc xí nghiệp Tây Đô bị Tòa án Quân khu 9 tuyên 22 năm tù

Chiều 8.1, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 9 tuyên phạt Nguyễn Văn An (64 tuổi), cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi phạm tội là thượng tá, Giám đốc XN nghiệp Tây Đô, trực thuộc Công ty TNHH MTV 622 Quân khu 9 (gọi tắt là Công ty 622), 22 năm tù về tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Đồng thời buộc bị cáo An bồi thường hơn 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tòa án Quân sự Quân khu 9 còn tuyên phạt Tạ Thanh Hoàng (36 tuổi), cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi phạm tội là đại úy, Phó giám đốc XN Tây Đô, 14 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và đưa hối lộ; Đinh Thị Trà My (36 tuổi), thượng úy, kế toán trưởng XN Tây Đô, 7 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chỉ đạo cấp dưới tiếp tay hành vi gian dối

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2016, Nguyễn Văn An được Công ty 622 giao nhiệm vụ thi công 2 gói thầu “Hạng mục san nền bằng cát và sân đường bê tông thuộc Dự án doanh trại Sư đoàn 4” và “Dự án đầu tư xây dựng kho vũ khí đạn Quân khu 9 hướng Đồng Tháp”. Trong quá trình thi công, An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mình có trách nhiệm quản lý. Cách thức của An là thông qua việc ký hợp đồng với Doanh nghiệp (DN) Đại An (do vợ An đứng tên) và Công ty Thu Trang để chuyển tiền cho các DN nghiệp này, sau đó rút tiền mặt ra một phần dùng vào việc thi công, số còn lại An chiếm đoạt.

Để thực hiện được ý định trên, An chỉ đạo Tạ Thanh Hoàng và Đinh Thị Trà My ký các biên bản báo giá, biên bản thẩm định giá, biên bản nghiệm thu khối lượng, biên bản thanh lý hợp đồng nhằm hợp thức giữa XN Tây Đô và DN Đại An.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với DN Đại An, An tìm đối tác thứ 3 là DN Trung Nghĩa và Công ty Kiến Minh Cửu Long để thi công với giá thấp hơn; sau đó ký hợp đồng với Công ty Thu Trang với giá cao hơn. Đồng thời Công ty Thu Trang ký với đối tác thứ 3 đã chốt giá thi công là DN Trung Nghĩa và Công ty Kiến Minh Cửu Long để chiếm đoạt tiền chênh lệch giữa các hợp đồng.

Chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng ngân sách Nhà nước

Trong đó, với hợp đồng thi công san lấp mặt bằng Ban Chỉ huy quân sự H.Mang Thít, An chỉ đạo Hoàng lập 2 hợp đồng với mức giá khác nhau giữa XN Tây Đô và Công ty Thu Trang; giữa Công ty Thu Trang và Công ty Kiến Minh Cửu Long. Bên cạnh đó, An còn chỉ đạo Hoàng đưa hối lộ 100 triệu đồng cho Chung Quốc Thái, là giám sát viên, để Thái ký xác nhận khối lượng đã hoàn thành không có thật. Với thủ đoạn này, An đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 20 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Viện Kiểm sát cũng xác định DN Đại An do bà Đ.T.H.P. đứng tên là giám đốc, nhưng chỉ đứng tên trên danh nghĩa, còn mọi hoạt động điều hành, quản lý, kinh doanh đều do An trực tiếp thực hiện. Bà P. không biết gì về hoạt động kinh doanh, các thủ tục chuyên tiền, rút tiền… .Việc bà P. ký vào các hợp đống, biên bản… của DN Đại An đều do An yêu cầu thực hiện. Do bà P. không biết chồng mình chiếm đoạt tài sản nên chưa đủ căn cứ chứng minh vai trò là đồng phạm.