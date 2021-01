Hoãn phiên tòa xét xử đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi’ tiền tỉ ở Vĩnh Phúc

Ngay từ sáng sớm, công tác an ninh đã được triển khai nghiêm ngặt. Khoảng 7 giờ 50, xe chuyên dụng áp giải các bị cáo đến phiên tòa, một số bị cáo liên tục dùng tay che mặt, tránh ống kính phóng viên.

Tại tòa sáng nay, HĐXX đã triệu tập ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng. Nhiều bị hại cũng được mời đến tham dự phiên tòa.

Khoảng 9 giờ, HĐXX hội ý về đề nghị của một số luật sư bào chữa cho bị cáo Kim Anh về việc hoãn phiên tòa do vắng mặt nhiều thành phần liên quan. Tuy nhiên, các luật sư cũng có đề nghị nếu hoãn phiên tòa thì cần mở lại sớm, vì thời hạn tạm giam đã lên tới 14 tháng, bị cáo không được đảm bảo các quyền lợi.

Từ 7 giờ sáng, an ninh đã được siết chặt trước trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, trong vụ án Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang "vòi" tiền tỉ ở H.Vĩnh Tường, có 4 bị can là: Nguyễn Thị Kim Anh (45 tuổi), Phó trưởng Phòng phòng chống tham nhũng, đồng thời là Trưởng đoàn thanh tra; Đặng Hải Anh (39 tuổi), chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên (43 tuổi), cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3; và Nguyễn Thùy Linh (26 tuổi), cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, cùng bị truy tố về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc quy kết, bị can Nguyễn Thị Kim Anh được xác định vai trò chủ mưu, bị truy tố theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 355 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

Bị can Thùy Linh bị truy tố theo điểm a khoản 3 điều 355, với khung hình phạt tù từ 13 - 20 năm. Các bị can Kim Liên và Hải Anh bị truy tố theo điểm d khoản 2 điều 355, với khung hình phạt từ 6 - 13 năm tù.

Cáo trạng nêu, tháng 3.2019, bị can Nguyễn Thị Kim Anh được điều động, luân chuyển làm Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng ). Sau đó, bị cáo Kim Anh được giao làm Trưởng đoàn thanh tra tại H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Khoảng 7 giờ 50, xe chở các bị cáo đến phiên tòa Ảnh Trần Cường

Mặc dù biết rõ đối tượng thanh tra theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt là UBND H.Vĩnh Tường, không bao gồm các xã, thị trấn, không được thanh tra các dự án, công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, nhưng với mục đích trục lợi, trước khi đến thanh tra tại H.Vĩnh Tường, bị can Kim Anh đã gọi điện cho một số cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND H.Vĩnh Tường yêu cầu tổng hợp, báo cáo toàn bộ các dự án công trình xây dựng do 29 xã, thị trấn làm chủ đầu tư từ 2013 - 2018.