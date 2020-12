Sắp xét xử Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi’ tiền tỉ ở Vĩnh Phúc

Cụ thể, nguồn tin cho biết, dự kiến, bị can được xác định vai trò cầm đầu là Nguyễn Thị Kim Anh (45 tuổi), Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ; cùng các đồng phạm trong vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" sẽ hầu tòa vào ngày 4.1.2021. Phiên tòa sơ thẩm không ấn định sẽ diễn ra trong bao nhiêu ngày.

Trong vụ án Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang "vòi" tiền tỉ ở H.Vĩnh Tường, có 4 bị can là: Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng phòng chống tham nhũng, đồng thời là Trưởng đoàn thanh tra; Đặng Hải Anh (39 tuổi), chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên (43 tuổi), cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3; và Nguyễn Thùy Linh (26 tuổi), cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, cùng bị truy tố về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản".

Bị can chủ mưu đối mặt với khung phạt tù 20 năm hoặc chung thân

Theo cáo trạng, bị can Kim Anh bị truy tố theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 355 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

Bị can Thùy Linh bị truy tố theo điểm a khoản 3 điều 355, với khung hình phạt tù từ 13 - 20 năm. Các bị can Kim Liên và Hải Anh bị truy tố theo điểm d khoản 2 điều 355, với khung hình phạt từ 6 - 13 năm tù.

Trụ sở UBND H.Vĩnh Tường, nơi Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận tiền chiếm đoạt Ảnh Lê Quân

Cáo trạng nêu, tháng 3.2019, bị can Nguyễn Thị Kim Anh được điều động, luân chuyển làm Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng). Sau đó, bà Kim Anh được giao làm Trưởng đoàn thanh tra tại H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Mặc dù biết rõ đối tượng thanh tra theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt là UBND H.Vĩnh Tưởng, không bao gồm các xã, thị trấn, không được thanh tra các dự án, công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, nhưng với mục đích trục lợi, trước khi đến thanh tra tại H.Vĩnh Tường, bị can Kim Anh đã gọi điện cho một số cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND H.Vĩnh Tường yêu cầu tổng hợp, báo cáo toàn bộ các dự án công trình xây dựng do 29 xã, thị trấn làm chủ đầu tư từ 2013 - 2018.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc quy kết bị can Kim Anh chỉ nêu chung chung về nội dung phạm vi thanh tra nhằm che giấu việc thanh tra vượt thẩm quyền, phạm vi, nhằm trục lợi.

Khi dự thảo biên bản kết quả làm việc, Kim Anh cùng với một số thành viên trong Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã nêu ra nhiều vi phạm của các chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu. Sau khi nhận được dự thảo biên bản làm việc, các nhà thầu đã tìm gặp đoàn thanh tra để bổ sung hồ sơ, giải trình về các lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Công trình trường tiểu học xã Tân Tiến, H.Vĩnh Tường là một trong số những dự án liên quan đến vụ án Ảnh Lê Quân

Trong quá trình tiếp xúc với các đơn vị, các bị can Kim Anh và Hải Anh đưa ra các lý do để gây khó khăn, dọa phải thừa nhận vi phạm, nộp tiền để được bỏ qua, nếu không thì về trụ sở Thanh tra Bộ Xây dựng giải trình, bị xử lý… Lo sợ, nhiều nhà thầu, chủ đầu tư đã phải nộp tiền cho Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng để được bỏ qua các vi phạm. Khi trao đổi về số tiền phải nộp, các bị can Kim Anh và Hải Anh viết ra giấy hoặc đánh máy tính, đưa cho đại diện chủ đầu tư, nhà thầu xem.

Các bị can khai nhận chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc quy kết bị can Kim Anh là chủ mưu, đã chủ động bàn bạc với một số thành viên trong đoàn, thống nhất thu tiền, ăn chia số tiền thu được của các đơn vị bị kiểm tra.

Sau khi thu tiền từ các đơn vị, Kim Anh và đồng phạm cùng bóc phong bì, kiểm đếm rồi chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Số tiền còn lại được Kim Anh mang gửi ngân hàng hoặc cất giấu tại tủ gỗ trong phòng làm việc.

Bức xúc, nhiều chủ doanh nghiệp , kế toán UBND xã đã tố cáo hành vi của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra vụ án đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", các bị can khai nhận tổng số tiền thu từ đại diện các doanh nghiệp, chủ đầu tư từ hoạt động thanh tra tại H.Vĩnh Tường là hơn 2,153 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã chứng minh, làm rõ số tiền những người này chiếm đoạt, thu lợi bất chính là hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, riêng bị can Kim Anh trực tiếp thực hiện, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.