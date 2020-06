Xử nghiêm vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'ăn' 2 tỉ đồng

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND về vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản , liên quan đến đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc.

Cả 4 thành viên trong đoàn thanh tra bị đề nghị truy tố cùng nhận, bóc phong bì, kiểm đếm, ăn chia, cất giấu số tiền thu được từ những người đại diện doanh nghiệp. Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian rất ngắn, các bị can đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng) được xác định với vai trò chủ mưu, chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng.

Nên xem lại các cuộc thanh tra trước

Nói về những việc làm sai trái của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ở trên, bạn đọc (BĐ) QV viết: “Khoác trên mình bộ đồng phục cơ quan nhà nước mà lại vòi vĩnh thì thật không khác gì bôi nhọ hình ảnh cán bộ cơ quan quản lý nhà nước”. BĐ Trung Nguyen Van thì tỏ ra bất ngờ: “Giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng mà lại tham nhũng? Lạ thật!”. BĐ Roger cũng không ngờ: Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, khủng khiếp thật!

Bà Nguyễn Thị Kim Anh trong buổi công bố quyết định thanh tra tại UBND H.Vĩnh Tường vào tháng 4.2019 ẢNH: CỔNG THÔNG TIN H.VĨNH TƯỜNG

Nhiều BĐ khác cũng nêu nghi ngờ không biết những cuộc thanh tra trước của bà Kim Anh như thế nào. BĐ Dat Huynh thì đề nghị “nên lật lại các cuộc thanh tra do bà Kim Anh làm trưởng đoàn”. BĐ Lê Hoài Nam cũng cho rằng “cần kiểm tra toàn bộ các dự án mà bà Kim Anh đã tham gia”.

Nhìn ở một góc cạnh khác, BĐ Dương Văn Tuấn đề nghị: “Qua vụ này cũng nên kiểm tra vì sao có người đưa tiền. Nếu làm ăn đàng hoàng thì ai dám đe dọa để “kiếm ăn”?”. Cùng ý kiến, BĐ Đào Xuân Sỹ nêu: “Nếu chủ đầu tư và nhà thầu không làm gì sai thì làm sao phải sợ nhỉ?”.

Cần những bản án nghiêm khắc

BĐ Hien Bui nhận định: “Cán bộ thanh tra phòng chống tham nhũng , nhưng lại “ăn tiền” rất bài bản, chứng tỏ các vị này rất có “kinh nghiệm”. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Cần phải có bản án thật nghiêm khắc đối với những người này để làm gương cho những người khác!”.

Được biết, trong quá trình bị điều tra, bà Kim Anh đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra; số tiền chiếm đoạt và thu lợi bất chính chưa bị tẩu tán; bị can còn có đơn đề nghị xin khắc phục hậu quả, nộp thay số tiền 310 triệu đồng cho bị can Nguyễn Thị Kim Liên (em gái); bà Kim Anh một mình đang nuôi 3 con nhỏ, gặp nhiều khó khăn, chồng là nghiên cứu sinh tại nước ngoài. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Nhiều BĐ không đồng ý với đề nghị trên. BĐ Anh lái tàu họ Nhạc cho rằng: “Tiền ở đây chắc là tiền từ ngân sách, tức là tiền của dân đóng thuế, vì chắc rằng chẳng cá nhân nào tự bỏ tiền túi ra “hối lộ” cho đoàn thanh tra. Vì vậy, chẳng có lý do gì để xem xét giảm nhẹ mà phải xử nghiêm theo đúng quy định pháp luật để răn đe”. BĐ Dũng Hùng thì nói ngắn gọn: “Cứ đúng luật mà làm!”.