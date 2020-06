Hàng chục doanh nghiệp đòi lại tiền đã nộp cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản , liên quan đến đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ tại H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vào tháng 6.2019; đồng thời, chuyển hồ sơ điều tra sang Viện KSND tỉnh này để truy tố trước pháp luật.

4 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Viện KSND tỉnh này truy tố tội danh trên theo điều 355 bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng), Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng), Đặng Hải Anh (chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng) và Nguyễn Thị Thùy Linh (thành viên đoàn thanh tra).

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đề nghị được trả lại tiền bị chiếm đoạt

Theo bản kết luận điều tra, cơ quan công an xác định, bị can Nguyễn Thị Kim Anh có vai trò chủ mưu với mục đích trục lợi tiền của doanh nghiệp từ trước khi công bố quyết định thanh tra do mình cùng các đồng phạm khác thực hiện.

Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ hoạt động thanh tra ở H.Vĩnh Tường là hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, số tiền các bị can chiếm đoạt là hơn 1,3 tỉ đồng; số tiền thu lợi bất chính là gần 750 triệu đồng.

Cơ quan công an đã tạm giữ, phong tỏa gần 1,6 tỉ đồng, còn lại gần 470 triệu đồng các bị can Kim Liên, Hải Anh và Thùy Linh chưa nộp lại để khắc phục hậu quả. Cơ quan công an xác định, bị can Kim Anh phải chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ số tiền các bị can chiếm đoạt của người đại diện 54 doanh nghiệp là hơn 1,3 tỉ đồng; Hải Anh phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền hơn 490 triệu đồng; Thuỳ Linh phải chịu trách nhiệm với số tiền 597 triệu đồng; Kim Liên phải chịu trách nhiệm với số tiền 522 triệu đồng.

Với số tiền thu lợi bất chính, theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, không buộc các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng đề nghị tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Bên cạnh đó, bản kết luận điều tra cũng thể hiện có hàng chục doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị đề nghị được trả lại số tiền đã nộp cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Trụ sở UBND H.Vĩnh Tường là nơi cơ quan công an bắt quả tang đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm của các doanh nghiệp Ảnh Lê Quân

Cụ thể, có 49 cá nhân đã đề nghị trả lại số tiền từ vài triệu đồng đến gần 100 triệu đồng. Các cá nhân đề nghị trả lại số tiền lớn như ông Đỗ Ngọc Yên (Phó giám đốc Công ty TNHH Đức Trung, Giám đốc Công ty CP tư vấn thiết kế XD Phúc Sơn) đề nghị trả lại số tiền 93 triệu đồng; ông Trương Quang Bảy (Giám đốc Công ty CP ĐTXD và thương mại Sơn Tùng) đề nghị trả lại 95 triệu đồng. Ông Lê Thành Lâm (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bảo Linh Vĩnh Phúc, Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại 17/8 Vĩnh Tường, Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kiên Huệ) đề nghị trả lại 90 triệu đồng…

Trong số 49 người đề nghị trả lại tiền, có tới hơn 10 người đề nghị trả lại từ 50 triệu đồng trở lên. Cơ quan điều tra xét thấy số tiền đã bị chiếm đoạt của những người nêu trên là có căn cứ, đề nghị xem xét xử lý theo quy định.

Những thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng không bị truy tố

Theo bản kết luận điều tra, Phó trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng Lưu Vân Oanh được giao kiểm tra hồ sơ điều kiện năng lực các đơn vị thực hiện 24 dự án, công trình do Ban Quản lý dự án H.Vĩnh Tường làm chủ đầu tư. Thực tế đã kiểm tra xong 22 dự án công trình, có kết quả kiểm tra chuyển cho chủ đầu tư. Các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện những dự án, công trình do bà Oanh kiểm tra đều khai không đưa tiền cho đoàn thanh tra.

Bà Oanh khai chưa được bị can Kim Anh bàn bạc gì về việc thu tiền của đối tượng bị thanh tra, hoặc cho từ số tiền Kim Anh thu được. Bà Oanh cũng chưa đòi hỏi, yêu cầu và thương lượng gì với chủ đầu tư về việc nộp tiền cho đoàn thanh tra . Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bà Oanh không cấu thành tội phạm.

Công trình Trường tiểu học Tân Tiến ở xã Tân Tiến (H.Vĩnh Tường) nằm trong số những dự án đoàn thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra Ảnh Lê Quân

Đối với bà Ứng Thị Phương Hiền, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2 (thành viên đoàn thanh tra), được giao kiểm tra khối lượng thanh quyết toán 13 dự án, công trình do UBND H.Vĩnh Tường, UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Đến thời điểm đoàn thanh tra bị bắt quả tang nhận tiền, bà Hiền mới kiểm tra xong 1 công trình, có kết quả gửi cho bị can Kim Anh vào sáng 12.6.2019.

Kết quả điều tra các đơn vị, doanh nghiệp có dự án công trình do bà Hiền kiểm tra đều khai không đưa tiền. Bà Hiền khai chưa được bị can Kim Anh bàn bạc gì về việc thu tiền của đối tượng bị thanh tra. Bà Hiền cũng chưa đòi hỏi, yêu cầu và thương lượng gì với chủ đầu tư về việc nộp tiền, không được bà Kim Anh cho gì, do vậy hành vi của bà Hiền cũng được xác định không cấu thành tội phạm.

Với ông Nguyễn Văn Thành, lái xe hợp đồng của đoàn thanh tra, do bị can Kim Anh thuê, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng xác định hành vi của người này không cấu thành tội phạm. Trong quá trình đi cùng đoàn, ông Thành có bê hộ bị can Kim Anh 1 hộp các tông, trong đó có túi đựng tiền các bị can nhận của những người đại diện doanh nghiệp từ tầng 3 trụ sở UBND H.Vĩnh Tường xuống ô tô của ông Thành về Hà Nội, sau đó bị can Kim Anh gửi vào ngân hàng 860 triệu đồng.

Ngày 11.6.2019, ông Thành cùng Kim Liên , Thuỳ Linh đi taxi từ UBND H.Vĩnh Tường về Hà Nội, Liên đem theo 310 triệu đồng đựng trong 1 ba lô của Kim Anh, sau đó gửi vào ngân hàng, đứng tên Liên.

Tuy nhiên, ông Thành không biết trong các hộp các tông có túi đựng tiền vì Kim Anh, Kim Liên, Thuỳ Linh không nói cho ông này biết. Mặt khác, ông Thành chỉ là lái xe thuê, không được bị can Kim Anh bàn bạc, tham gia gì vào hoạt động thanh tra.

Đối với ông Bùi Anh Tuấn, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Tuấn không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Dù vậy, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, xử lý về hành chính đối với hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù ông Tuấn chưa làm hết trách nhiệm trong quá trình giám sát hoạt động thanh tra, nhưng đó chỉ là vi phạm về hành chính, không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả là việc các bị can đoàn thanh tra Bộ Xây dựng chiếm đoạt tiền của người đại diện doanh nghiệp.